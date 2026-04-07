İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. 3 şüpheliden 1'inin ölü, 2'sinin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."

Bakan Gürlek’ten İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili açıklama

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu olay ile ilgili derhal soruşturma başlatıldığını dile getirerek, "İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi.