Beyoğlu Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısında tüm siyasi partiler Filistin için tek yürek oldu. Üzerinde Filistin Bayrağının yer aldığı atkılarla toplantıya katılan meclis üyeleri yaptıkları açıklamalarla Filistin halkına destek verdiler.

Beyoğlu Belediye Meclisinin 2024 Yılı Haziran Ayı 1. Toplantısı, meclis salonunda gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in başkanlık ettiği toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) meclis üyeleri üzerinde Filistin bayrağının yer aldığı atkılarla katıldılar. Tüm siyasi partilerin Filistin’deki soykırıma karşı tek yürek olduğu toplantıda Filistin’e destek mesajları verildi. Başkan Güney de hassasiyetlerinden dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

“Bu dayanışma siyaset üstü bir dayanışma olmalı”

Konuşmasına, Mayıs ayında şehit olan askerlerin isimlerini tek tek sayarak başlayan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi. Haziran ayı meclis gündemine Filistin dayanışması damga vurdu. Filistin ile dayanışma duygularını dile getiren Başkan İnan Güney, “Filistin’de yaşanan zulmü geçen gün İsrail Başkonsolosluğu önünde bir basın açıklamasıyla protesto ettik. Yaşanan vahşeti ve zulmü bütün dünyanın izlediği mazlum Filistin halkıyla dayanışmamızı dile getirdik. Bugün de burada AK Partili kardeşlerimiz Filistin bayrakları ve atkıları getirdiler. Teşekkür ediyoruz. Bu dayanışma siyaset üstü bir dayanışma olmalı. Katil İsrail’in karşısında, mazlum Filistin halkının yanında durmak, her gün gözyaşı döken çocukların yanında durmak, onların sesini haykırmak insani, vicdani ve ahlaki bir görevdir diye düşünüyorum. O nedenle buradan Beyoğlu Meclisinden mazlum Filistin halkıyla dayanışma duygularımızı bir kez daha hep beraber Filistin’e yollamış olalım” ifadelerini kullandı.

“Destek olmak için bugün meclisimize Filistin atkılarıyla katıldık”

Beyoğlu Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Sezai Çimen ise, “Vatanımızı ve topraklarımızı korumak için bu uğurda can veren şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Filistin’de 241 gündür devam eden soykırımı AK Parti Grubu ve meclisimiz adına kınıyoruz. Destek olmak için bugün meclisimize Filistin atkılarıyla katıldık. Orada 40 bine yakın sivil, bunun 16 bini çocuk katledildi. Biz de elimizden geldiği kadar ülke olarak Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Bu soykırımın biran önce bitmesi için ülke olarak da elimizden geleni yapıyoruz. Bugün de Beyoğlu’ndan güçlü bir destek vermek istedik. Bu desteğe katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyoruz sayın başkanım. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Filistin halkının uğradığı barbarlık, savaş değil soykırımdır”

Beyoğlu Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Erdoğan Horlu ise, “Filistin meselesi varlığı ve temel hakları yok sayılan işgal altındaki bir halkın kendi geleceğini tayin etme kavgasının onurlu bir tarihidir. Filistin işgal, sömürgecilik, savaş, katliam ve yerlerinden edilme gibi insanlığın tanık olabileceği tüm acıların yaşandığı bir yerdir. İsrail’in 7 Ekim’den beri Filistin’in Gazze kentini hedef alarak doğrudan sivil halka yönelik yaptığı saldırılar vicdanlarda unutulmaz yaralar açmıştır. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüşen Gazze şeridine tıbbi yardım malzemesi ile temel ihtiyaçların ulaştırılmasının engellenmesi toplu cezalandırmadır ve uluslararası insani hukukun açıkça ihlalidir. Savaş kurallarını, uluslararası hukuku ve insan haysiyetini yok sayan bu barbarlık, Filistin halkının asla geleceği değildir. İlk günden beri dediğimiz gibi bu bir savaş değil, soykırımdır” diye konuştu.