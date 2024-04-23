23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle renkli anlara sahne oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de etkinliklere katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan etkinlikleri ile birlikte çocuklar eğlenceye doydu. Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde gün boyu düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı doyasıya yaşadı. Oyun ve eğlence alanlarında gün boyu eğlenceli vakit geçiren minikler burada, müzikli çocuk tiyatrosu, animasyon ve karaoke yapma fırsatı buldu. Beyoğlu Belediyesi tarafından bayrama özel gerçekleştirilen bir diğer etkinlik ise KÖFN Konseri oldu. Kasımpaşa Sahili’nde gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi gösteren Beyoğlu sakinleri, burada da çalınan parçalarla birlikte doyasıya eğlendi. Gün boyu gerçekleştirilen etkinliklere Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’de katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu.

“Beyoğlu’nun çocukları, Beyoğlu’nun sokaklarında güvenle oynasın istiyoruz”

Etkinlikler hakkında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 104’üncü yaşı. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün bu vecizeyle süslediği ve çocuklara armağan ettiği bir gün. Dolayısıyla bize bir vazife yüklüyor Mustafa Kemal Atatürk. Çocuklara sahip çıkma, çocuklar ülkenin geleceği. Bu anlamda da biz Beyoğlu’nun çocukları, Beyoğlu’nun sokaklarında güvenle oynasın istiyoruz. Biz Beyoğlu’nun çocukları hak ettiği parklara kavuşsun istiyoruz. Hak ettiği kreşlerde eğitim alsın, sanatla, kültürle bugün olduğu gibi festivallerle buluşsun istiyoruz. Bu anlamda Beyoğlu’nun bugüne kadar hak ettiği yerde olmadığına inanıyoruz. Bundan sonra sokakları neşeli, festivalleriyle, sanatlarıyla, kültür hizmetleri ile kitap fuarlarıyla, yeni nesli geleceğe hazırlama adına, belediye olarak onların yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan Asya Kaplan, “Ben bugün okula gidip 23 Nisan için gösteri yaptım. Buraya da yeni geldim, hoşuma gitti. Biraz oynayacağım, kaydıraktan kayacağım bir sürü şey var" dedi.

Firuze Ayşe Yılmaz ise, “ ben normalde evden çıkmayı sevmem. Sevdiğim birinin konseri olduğunda hoşuma gidiyor geliyorum” ifadelerini kullandı.