Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonlarla örgüt üyelerinin işleyebileceği yağma, kasten yaralama gibi suçların önüne geçildiğini belirterek, vatandaşların zarar görmesinin engellendiğini ifade etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan tespitlerde, şüphelilerin genellikle yaşı küçük şahısları örgütün hücre evlerine yerleştirdiği, bu kişileri çalıntı araç veya motosikletlerle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerinde kullandığı belirlendi. Ayrıca suç örgütünün, sosyal medya platformları üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle üye kazanmaya çalıştığı ve örgüt propagandası yaptığı tespit edildi.