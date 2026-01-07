Tüm dünyada futbolun en değerli sembolü olarak kabul edilen FIFA Dünya Kupası, FIFA'nın resmi sponsoru olan Coca-Cola tarafından düzenlenen FIFA Dünya Kupası Turu kapsamında, kendisine özel olarak hazırlanan uçakla 6 Ocak'ta İstanbul'a geldi. İtalya'nın efsanevi futbolcularından Fabio Cannavaro'nun eşlik ettiği orijinal kupa; 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı formasıyla üçüncülük başarısına imza atan futbolcuların, spor dünyasının duayen isimlerinin ve davetlilerin katıldığı özel bir etkinlikte sergilendi.

FIFA Dünya Kupası Turu kapsamında Türkiye'ye getirilen dünya kupası, ünlü İtalyan oyuncu Fabio Cannavaro ile Türk futbolunun tanınmış isimlerini bir araya getirdi.

Futbolun en değerli sembolü olan FIFA Dünya Kupası, 150 günlük yolculuğu boyunca 30 ülkede sergilenecek. Tur kapsamında Mısır'dan Türkiye'ye getirilen FIFA Dünya Kupası'nın bir sonraki durağı ise Viyana olacak.

Etkinlikte konuşan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Sunerli, şunları söyledi:

'Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Coca - Cola FIFA Dünya Kupası Turu'nu, futbol heyecanı ve coşkusunun en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan Türkiye'ye getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Yaklaşık yarım asırdır FIFA ile sürdürdüğümüz güçlü iş birliği, bu inancımızın en somut göstergelerinden biri. Coca-Cola FIFA Dünya Kupası Turu ise bu uzun soluklu iş birliğinin en özel ve en görünür buluşma noktalarından biri.'

FIFA'nın efsanevi futbolcularından Fabio Cannavaro ise Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

'Coca-Cola'nın sponsorluğunda düzenlenen FIFA Dünya Kupası Turu kapsamında İstanbul'da bulunmak benim için harika bir duygu. Bugün burada futbolseverlerle bir arada olmak gerçekten çok heyecan verici.'