Türkiye genelinde birçok ilde eğitim kurumları bulunan büyük bir eğitim markasına ait olduğu belirtilen İnegöl’deki kolejin, mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremediği öne sürüldü. İddialara göre, okulda görev yapan öğretmenlerin aylardır maaşlarını alamadığı, bu nedenle bazı öğretmenlerin derslere girmediği öğrenildi.

Yaşanan gelişmeler eğitim camiasında tedirginliğe yol açarken, velilerin de çocuklarının eğitim süreci konusunda endişe yaşadığı belirtildi. Okul yönetiminden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililerin konuya ilişkin inceleme başlatıp başlatmadığı merak edilirken, veliler ve öğretmenler yaşanan belirsizliğin bir an önce giderilmesini talep ediyor.