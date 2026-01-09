2025 yılında kapanan esnaf işyeri sayısı önceki yıla göre çok değişiklik göstermeyerek 120 bin 423 seviyesinde gerçekleşti. Son 5 yılda kapanan esnaf işyeri sayısı ise 606 bin 845 oldu. Geçen yıl kurulan esnaf işyeri sayısı yüzde 12.4 artarak 323 bin 480’e çıktı. Bir başka ifade ile 2025 yılında kurulan her 3 esnaf işyerinden 1’i kapanmış oldu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun (TESK) 2025 yılına ait verileri, uygulanan ekonomik politikaların esnaf üzerindeki yansımalarını gözler önüne serdi. Yıl genelinde günlük ortalama 899 yeni esnaf işyeri açılırken, 335 işyeri faaliyetini sonlandırdı. Günlük açılan işyeri sayısı, son beş yılın en yüksek ikinci seviyesinde gerçekleşti.

2021 yılında 287 bin 550 işyeri kurulurken, günlük ortalama açılan işyeri sayısı 799 olarak hesaplandı. Aynı yıl aylık ortalama kuruluş sayısı 23 bin 963 oldu. 2022’de ise açılan işyeri sayısı 333 bine çıkarak son beş yılın zirvesine ulaştı; bu dönemde günlük ortalama 926, aylık ortalama ise 27 bin 770 işyeri kuruldu.

Deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılında kurulan işyeri sayısı 313 bin 774’ e gerilerken, aynı yıl günlük ortalama kurulan işyeri sayısı 872, aylık ortalama kurulan esnaf işyeri sayısı 26 bin 148 oldu. Deprem yılını takip eden 2024’te kurulan işyeri sayısı yüzde 8.3 azalarak 287 bin 624’e geriledi. Günlük ortalama kurulan işyeri sayısı 799, aylık ortalama kurulan işyeri sayısı ise 23 bin 969 oldu.

120 bin 423 esnaf kepenk kapattı

Türkiye’de son beş yıllık dönemde faaliyetini sonlandıran esnaf işyeri sayısı toplamda 606 bin 845’e ulaştı. Özellikle 2023 yılı, deprem felaketinin de etkisiyle, 139 bin 69 işyerinin kapanmasıyla bu dönem içinde en yüksek rakamın görüldüğü yıl oldu. Bu yıl boyunca günlük ortalama 386, aylık ise yaklaşık 11 bin 589 esnaf işyeri kapandı.

2024’te kapanan işyeri sayısı bir miktar azalarak 120 bin 5’e düştü. Bu dönemde aylık ortalama 10 bin, günlük ise 333 esnaf işyerinin kepenk kapattığı hesaplandı. 2025 yılında ise kapanan işyeri sayısında belirgin bir değişim yaşanmadı; bir önceki yıla kıyasla yalnızca 418 artışla toplam sayı 120 bin 423’e çıktı. Buna göre 2025’te günlük kapanan işyeri sayısı 335, aylık kapanan işyeri sayısı ise 10 bin 35 olarak kaydedildi.