Beyoğlu’nda askerlik çağına gelmiş engelli bireyler, düzenlenen temsili askerlik töreni ile vatani görevini yerine getirdi. Bir gün boyunca Hasdal Kışlası’nda misafir edilen gençler, aileleri ve komutanları huzurunda yemin ederek terhis belgelerini aldı.

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Beyoğlu’nda askerlik çağına gelmiş engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi. Hasdal Askeri Kışlası’nda gerçekleştirilen törene engelli bireyler ve aileleri katıldı. Temsili askerlik yapmak üzere başvuran engelli gençler aileleri ile birlikte sabah saatlerinde Beyoğlu Belediyesi tarafından servis araçlarıyla evlerinden alınarak Beyoğlu Gençlik Merkezi’ne getirildi. Burada hep birlikte kahvaltı yapan engelli gençler ve aileleri daha sonra Hasdal Kışlası’na götürülerek bir gün boyunca misafir edildi.

Alay sancağının önünde yemin ederek terhis belgelerini aldılar

Hasdal Kışlası’nda üniformalarını giyen engelli gençler eğitim teçhizatı ile donatılarak, gün boyunca birliğin eğitim ve öğretim faaliyetlerine katıldı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile katıldıkları birlik hakkında bilgi verilerek, birlik tesisleri gezdirildi. Kışla gezisinin ardından diğer erbaş ve erlerle birlikte yemek yiyen engelli bireyler daha sonra yemin törenine katıldı. Yemin metninin Hasan Hüseyin Cırık tarafından okunmasıyla birlikte tüm askerler tarafından büyük bir coşkuyla ant içildi. Aileleri ve komutanları huzurunda alay sancağının önünde askerlik yeminini tamamlayan geçler terhis belgelerini aldı.

Temsili askerlik uygulaması askerlik kanunu çerçevesinde yapılıyor

7179 Sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde silahaltına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşlarımızın, bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirebilmesi ve kısa sürelerle de olsa kışla ortamı yaşayarak bu hazzı tatmasına imkan sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerince, temsili askerlik uygulaması icra ediliyor.