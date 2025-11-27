Olay, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle arasında seyir halinde olan hafriyat kamyonu kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki demir dubalara zarar veren hafriyat kamyonu, bir demir dubayı da kapısı açık olan dükkanın içine fırlattı. O esnada duyduğu sesler nedeniyle dükkandaki bir kişi kapıya doğru yönelirken, son anda demir dubadan kurtuldu. Mahalle sakinleri ağır tonajlı araçların şehir içinde çalışmasının yasaklanmasını istedi. Öte yandan, hafriyat kamyonun kaldırıma çıktığı ardından demir dubayı yerinden sökerek dükkanın içine fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA