Beyoğlu Belediyesi, ilçede bulunan 45 devlet okulunda bakım ve onarım çalışması başlattı. Okulların tamirat işlerinden boyasına, çevre düzenlemesinden temizliğine kadar her türlü ihtiyacı giderilerek yeni eğitim yılına hazır hale getirilecek.

Beyoğlu Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, ilçedeki 45 devlet okulunda bakım ve onarım çalışması başlattı. Öğrencilerin daha iyi ve daha sağlıklı şartlarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullardaki sıra ve masalar tamir edilerek temizleniyor. Spor salonlarının, kapıların, pencerelerin, tuvaletlerin, lavaboların bakım ve onarımı yapılıyor. Ayrıca iç ve dış cephe boyası, çatıların tamiratı, bahçe duvarlarının onarımı ve engelli rampalarının düzenlenmesi gibi birçok çalışma da gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmaların üç hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor.

“Beyoğlu’na ve Beyoğlu çocuklarına yakışır okullara sahip olacağız”

Okulları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Beyoğlu’nun en kıymetlileri çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün 45 tane devlet okulumuzda başlattığımız boya badana, ıslak zemin tamiratı, kazan dairesi tamiratı gibi çocuklarımızın daha konforlu eğitim alması için başlattığımız çalışmaları yerinde inceledik. Bütün okullarımızı dolaştık. İçinde bulunduğumuz Okçu Musa İlköğretim Okulu’nda da boya badana işlerini, ıslak zemin işlerini ve üst katta geçen yıl üşüyen çocuklarımızın bu kış ısınacağı şekilde kazan dairesi tadilatını yapmış bulunuyoruz. Okullarımızda çalışmalar devam ediyor. Sona yaklaştığımız çalışmalarımız var, yeni başladığımız okullarımız var ama inşallah yeni eğitim döneminde yenilenmiş, daha hijyenik şartlara sahip, lavaboları çocuklarımızın kullanımına uygun, sınıfları boyanmış, yani Beyoğlu’na ve Beyoğlu çocuklarına yakışır okullara sahip olacağız” dedi.