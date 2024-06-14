Beyoğlu Belediyesi’nin gençler için hazırladığı Kefken Gençlik Kampı başlıyor. Yaz boyunca farklı öğrenci gruplarının ağırlanacağı kampta gençler, dolu dolu bir yaz tatilinin yanı sıra sanatsal ve sportif etkinliklerle de kendilerini geliştirme imkanı bulacak.

Beyoğlu Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatiline giren gençler için dolu dolu bir yaz programı hazırladı. Doğa ile iç içe, eğlenceli ve öğretici aktivitelerle dolu Kefken Gençlik Kampı 1 Temmuz’da ilk misafirlerini ağırlayacak. Her hafta farklı öğrenci gruplarının katılacağı kampta tatil yapma imkanı bulacak olan gençler, sanatsal ve sportif etkinliklerle de kendilerini geliştirebilecekler. Yaz sonuna kadar devam edecek olan kampa katılan gençler, bilim atölyeleri, okçuluk, resim, müzik, tiyatro, halk dansları, değerler eğitimi, basketbol, geleneksel çocuk oyunları, yüzme ve daha birçok etkinlikle eğlenceli bir yaz tatili geçirme imkanı bulacak.