Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen bisiklet yarışması renkli anlara sahne oldu.

10’ncu Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında düzenlenen etkinliğe 30 bisiklet sever katıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, " İznik yolunda bulunan Belediye sosyal tesislerinin önünden başlayan bisiklet yarışmamıza 27 yarışmacı resmi olarak katılırken bisikleti ile gelen yüzlerce insan bu güzel anın heyecanını yaşadılar. Dereceye giren 1.olan arkadaşımıza yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye gram altın hediyemiz oldu. Ben bu güzel etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özel, "Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam ediyoruz. Yarışmanın en genç sporcusu 15 yaşındaki Ertuğrul Özbek ile en yaş almış sporcusu Mesut Manay’a katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bisiklet yarışmasında 1.Gökhan Uzuntaş, 2. Reyhan Yakışır 3.Murat Pehlevan oldu.