1990-2000 yılları arasında Süper Kanal TV'de gazetecilik yapan ve daha sonra endüstri ürünleri ve mekan tasarımcılığı yaparak bu alanda tanınan Yusuf Aslan, son günlerde ise dünya turuna çıkan Youtuberler kervanına katıldı.

İş dünyasıyla yakın ilişkide olması nedeniyle uluslararası fuarlara katılarak onlarca ülkeyi gezme fırsatını yakalayan Yusuf Aslan, edindiği tecrübeleri Youtube kanalı ile aktarmaya başladı.

Yusuf Aslan, "Yusmax Dünya Turunda" adını verdiği yeni challeng ile yaşadığı her anı, ülkeler hakkında ki olumlu ve olumsuz düşüncelerini takipçileriyle paylaşıyor.

Renkli giyim tarzı, sempatik kişiliği ve enerjisi ile dikkat çeken İnegöllü Youtuber, "Artık dünya çok küçük. Bursa'dan Antalya'ya bir araçla 5-6 saatte varılıyor. Ancak bir uçak deneyimiyle onlarca ülkeye bir kaç saatte ulaşabiliyorsunuz. Günümüzde her insanın ülke ülke dolaşma hayali var. Kimileri bu deneyimlere başladı. Kimileri ise bu cesareti henüz gösteremiyor. Kimilerinin korkuları, kimilerinin kaygıları var. Özellikle bu kesime ulaşarak dünyayı tanımanın zor olmadığını göstermeye çalışıyorum" dedi.

Yurt dışına çıkmak isteyenlerin en çok kaygılandığı konuların başında dil ve güvenliğin geldiğini de ifade eden Arslan, "Dil elbette önemli ama çokta gerekli değil. Türkiye'ye her yıl milyonlarca turist geliyor. Hiç biri Türkçe bilmiyor. Yine milyonlarca Türk vatandaşımız dünyanın dört bir tarafına seyahat ediyor. %90'ı dil bilmiyor. Ama herkesin ortak bir dili var elbette. O da beden dili. Beden dili bile tek başına dünyayı dolaşmanıza yardımcı olabilir. Bende seyahatlerimde bunu gösterme şansı buluyorum. Güvenlik konusunda gelince. Bu konuda da kaygılanmaya gerek yok. Her ülkenin turistik alanları zaten yüksek güvenlikli yerler. Suça meyilli olmayan hiç kimse yaşayacağı gezide bir sorunla karşılaşmaz" dedi.

Hangi tür videolar çektiğine yönelik açıklamalarda yapan Yusuf Aslan, "Ben aslında diğer youtuber arkadaşlarımızdan daha farklı bir yol izliyorum. Biraz mizahi, biraz düşündürücü, birazda eğitici videolar yapıyorum. Kısacası bir yandan ülke ülke dolaşırken, diğer yandan hem öğreniyor, hem de öğrendiklerimi takipçilerimle paylaşıyorum" şeklinde konuştu.

Bugüne kadar 30'un üzerinde ülke dolaştığını da ifade eden Yusuf Arslan, "Tabi ki bugüne kadar onlarca ülkeyi gezme fırsatım oldu. Ancak bu deneyimler hep iş ve ticaret amaçlıydı. Bu nedenle o günlerde youtube videoları çekmedim. Bu çalışmaya yeni başladım. Youtube kanalımda şu anda Singapur, Azerbaycan, Mısır, San Marino, Karadağ, Tayland ülkelerine ait yaptığım videolar var. Herkesi https://www.youtube.com/@yusmaxDT sayfasından tüm videoları izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.