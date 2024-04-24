Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada baba oğul yaralandı. Amatör kameraya yansıyan kavganın ardından saldırgan araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 23.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, sopalı bıçaklı kavgada Efe Ö. (18) elindeki bıçakla Mahmut A.’yı (47) karnından, oğlu İsmail A.’yı bacağından yaralayıp kaçtı. Saldırganlar araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan baba ve oğlu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.