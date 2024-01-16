Çanakkale’nin Biga ilçesinde Pakt Plus AVM’de 3’üncü katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yada yaralı olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Pakt Plus AVM’de meydana geldi. İddiaya göre, AVM’nin 3’üncü katındaki restoranların bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden AVM çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının meydana geldiği kat, ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı. Merdiven aracıyla yangının merkezine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yada yaralı olmazken, restoranda hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da AVM’ye gelerek, ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.