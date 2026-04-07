Bilecik Belediyesi Nisan ayı birinci birleşiminde Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Toplantıda 2025 yılı Denetim Komisyonu raporunun okunmasının ardından AK Partili ve MHP'li komisyon üyeleri 45 günlük çalışmalarında ilgili müdürlükten doğrudan temin evraklar incelenmek üzere istenilmesine rağmen ellerine gelmediğini bildirdi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve komisyon üyeleri arasında tansiyon yükselirken, ara, ara ortam gelirdi.

'Biz de mesleğimizden asla gocunmuyor, mesleğimizi de açıkça ifade ediyoruz'

Meclis sonrası bir açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Onur Şeker, 'Denetim Komisyonu raporunun görüşüldüğü gündem maddesine sıra gelindiğinde, komisyon üyemiz İbrahim Bey söz aldı. Komisyon üyesi olarak rapordaki aksaklıklardan bahsederken bu esnada Belediye Başkanımız, meclisi yönettiği sırada Rafet Bey'e ve İbrahim Bey'e 'Gazetecilik yapma' şeklinde sitemde bulundu. Devam eden süreçte ise ben AK Parti adına söz alarak denetim raporundaki aksaklıkları belirtmek isterken, bu defa da bana 'Avukatlık yapma' şeklinde bir sitemde bulunuldu. Haliyle hepimiz belli bir meslek icra ediyoruz. Sayın Başkan, Belediye Başkanımız her toplantıda 'Ben bir mimarım' diyerek mesleğiyle övünmektedir. Biz de mesleğimizden asla gocunmuyor, mesleğimizi de açıkça ifade ediyoruz. Ancak biz buraya gelirken seçilmiş insanlar olduğumuzu, yalnızca mesleğimiz için değil, taşıdığımız sorumluluk ve liyakatimiz nedeniyle seçildiğimizi vurguluyoruz. Dolayısıyla her eleştiride gazetecilik yapma, avukatlık yapma şeklinde ifadelerle karşılaşmayı kabul etmiyoruz. Başkan ile bu kapsamda karşılıklı sözlü tartışma yaşanmış olup, denetim raporuna ilişkin eleştiriler sırasında mecliste kısa süreli bir gerginlik meydana gelmiştir' dedi.