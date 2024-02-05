Bilecik Belediye Meclisi Şubat Ayı 1. Birleşimi, salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Bilecik Belediye Meclisi Şubat Ayı 1. Birleşimi’nin Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya başkanlığında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 17.30’da yapılması planlanıyordu. Meclis toplantısı, CHP’li 11 meclis üyesinin tamamın katılmaması nedeniyle salt çoğunluk sağlanamadığı için perşembe gününe ertelendi. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, "Öncelikle Belediye Meclis Toplantısı’na katılım az gözüküyor. Üye tam sayımız 26 ve bugün 12 meclis üyemiz burada olduğundan ’Belediye Kanunu’nun 22. maddesine ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 10. maddesine göre Belediye Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verilir’ hükmü yer almaktadır. ’Meclisin toplanmasında üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan gün ve saatini tespit ederek, en geç 3 gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder’ hükmü yer almaktadır. Bu durumda en az 14 üyenin katılımı gerekmektedir. Şu an meclisimizde 12 üyemiz olduğundan saf çoğunluğu sağlayamıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun katılmaması sebebiyle de maalesef bugünkü toplantımızı ertelemek durumunda kalıyoruz. Bu durumu Bilecik halkının takdirine bırakıyorum. Bu nedenle salt çoğunluk sağlanamadığından ötürü şubat ayı meclis toplantımızı 8 Şubat 2024 Perşembe günü saat 17.30’da Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılmak üzere tatil ediyorum. Katılan meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.