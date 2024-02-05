İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Mesudiye mahallesi Şipali yolu caddesinde uygulama yaptılar. Uygulama yapan polis ekiplerini gören TIR'ın sürücüsü, araçtan inip yaya olarak kaçtı. Ekipler, yolun ortasında bırakılan TIR'ı çekici ile yoldan kaldırdılar.

KAÇARAK GİTTİ TAKSİYLE GERİ DÖNDÜ

Olaydan 1 saat sonra ekipler aynı uygulama noktasında ticari taksiyi durdurup, yolcuların GBT sorgulamasını yaptılar. Sorgulama sırasında yolcunun Burdur ili doğumlu olduğunu tespit etti. Sürücüsü kayıp olan TIR'ında Burdur iline ait olduğunu tespit eden polis, yolcuyu sorguladı. Sorgulama sırasında şahıs, TIR'ı kullandığını itiraf etti.

Sürücü Fuat C.(46)'ye azami yük sınırını aştığı için 23 bin 632 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Fahrettin Eniş