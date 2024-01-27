Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’de yer alan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, Eskişehir deplasmanında 3-0 kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 10. Grup 13. haftasında Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü Eskişehir deplasmanında karşılaştığı Tepebaşı Gençlik Kulübünü 3-0 yendi. Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’ndan oynanan maçın ilk seti 25-13, ikinci setini 25-22 kazanan Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü, son seti de 25-16 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bilecik Belediyesi Voleybol Spor Kulübü ligin son haftasına 26 puanla girerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Ligdeki diğer bir Bilecik temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor, bugün Sakarya deplasmanında grup lideri Sakarya Voleybol ile karşılaşacak.