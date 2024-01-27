Ekonomist Şeref Oğuz, seçimler öncesinde yaklaşık 6 milyon emekli vatandaşa zam yapılacağını iddiasını öne sürdü. Ekonomist isim, en düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasının, emekliler için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

Oğuz, emeklilerin de açlık çektiğini, geçim sıkıntısı çektiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: Bu miktarlarla geçinmek mümkün değil. Özellikle 10 bin TL maaş alan emekliler ciddi sıkıntılar yaşıyor. En düşük emekli maaşı alanların sorununu sadece yüzde zamlarla çözemezsiniz"

Ekonomist Şeref Oğuz, seçimler öncesinde, özellikle en düşük emekli maaşı alanlara zam yapılmasını beklediğini belirterek "Mart ayında, seçim öncesinde bir düzeltme bekliyorum. Çünkü bu 6 milyon emekli oy kullanıyor. Emeklilerimizin maaşlarının, TÜRK-İŞ'in 2023 Aralık ayında açlıklamış olduğu açlık sınırı olan 14 bin 431 TL'ye yükseltileceğini düşünüyorum. Ancak burada keskin bir bıçak var, mesela 10 bin 2 TL alanlar ne olacak? Yani tüm emekliler için kademeli bir artış da düşünülebilir. Hükümetin tüm seçenekleri değerlendireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.