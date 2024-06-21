Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öznur Özdoğan ve Dr. Funda Eldemir’in katılımıyla düzenlenen ‘Sağlıkta Manevi Bakım ve Güçlenme’ adlı konferans, sağlık sektöründe manevi bakımın önemine dikkat çekti.

Konferansa, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Nurşen Gürsoy, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan ve çok sayıda sağlık personeli katılım gösterdi. Etkinlikte, manevi bakımın hasta ve hasta yakınları üzerindeki olumlu etkileri, sağlık çalışanlarının bu alanda nasıl desteklenebileceği ve güçlendirilmesi gerektiği gibi konular ele alındı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Arıkan, manevi bakımın sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu tür etkinliklerin sağlık çalışanlarının manevi destek konusunda bilinçlenmelerine büyük katkı sağladığını belirtti.

Katılımcılar, konferans sayesinde manevi bakım konusundaki bilgi ve farkındalıklarını artırma fırsatı buldular. Etkinlik sonunda, sağlık çalışanları manevi bakım uygulamalarını günlük pratiklerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda yeni stratejiler öğrenmiş olarak konferanstan ayrıldılar.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Arıkan, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve sağlık çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.