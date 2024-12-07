Bilecik Pazaryeri Belediyesi 2024 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirirken toplantının ana gündem maddesi ilçede yaşanan su krizi oldu.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 3 aydır su sıkıntısı yaşanmaya devam ederken, arızaların yaşandığı ilk günden beri ilçe kırsalında su arama çalışması yapan Jeoloji mühendisleri hazırladığı projeyi bugün gerçekleşen meclis toplantısında Başkan Zekiye Tekin’e ve meclis üyelerine sundu.

İlçenin şu an 12 tane tükenmek üzere olan su kaynağı bulunduğunu ifade eden Başkan Tekin, Maalesef Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi tarafından ve Belediye tarafından temin edilen Jeoloji mühendislerinin yaptıkları incelemelerde gerdirme ve taş altı mevkiinden başka yeterli su olmadığı kullanılan kuyular ve diğer su kaynaklarının hep yüzeysel sular olduğu tespit edildiği söyledi.

Başkan Zekiye Tekin, Karasu İçme Suyu Hattından gelen suyun sorumlularının ihmallerinden dolayı ilçeye ulaşmadığı bu yüzden alternatif su arayışlarının devam ettiğini ilçedeki yüksek kesimlere su ulaşmadığından her gün tankerlerle takviye yaptıklarını anlattı.

Pazaryeri ilçesinde 2 aydır su arama çalışması yapan Uğurlu Mühendislik sahibi Selim Uğurlu ve İş Ortağı Hüseyin Karadağ hazırladığı su tasarruf ve İlçenin 50 yıl boyunca su sorununu giderecek projeyi meclis üyelerine slayt sunumu eşliğinde detaylı bir şekilde aktardı.

Projenin Detayları ve Tasarruf Oranı Dereköy barajından arıtılarak ilçeye getirilecek olan su Projesi onaylandığı takdirde, ilçede yüzde 75 oranında maliyet gideri sağlanacağı belirtildi. Projenin maliyeti ise yaklaşık olarak 40-50 milyon Türk Lirası arasında tahmin edilirken, mevcut su kuyularının elektrik masraflarının azalmasıyla projenin 5-6 yıl içerisinde kendini amorti edebileceği ifade edildi.

Toplantının sonunda Başkan Tekin, projeyi hazırlayan ekibe ve tüm meclis üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Projenin hayata geçirilmesi, ilçenin su problemi için uzun vadeli bir çözüm olma potansiyeline sahip, bu nedenle gelecek toplantılarda da konunun öncelikli olarak ele alınması bekleniyor.