Bilecik Şeyh Edebali Üniversite yerleşkesi içine yapılan cami inşaatı hızla yükseliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Camii Yaptırma Derneği tarafından kampus içerisinde yaptırılan Üniversite Camii için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bilecik İl Müftümüz Ali Erhun ve Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bu yıl temeli atılan üniversite camisinin inşaatında incelemelerde bulundu. Ardından bir açıklama yapan Rektör Beydemir, "Yapımı tamamlandığında bin 600 kişi kapasitesi ile hem personelimize hem de öğrencilerimize hizmet verecek olan camii inşaatı devam etmektedir. Özellikle İslami İlimler Fakültesi öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerine katkı sağlayacak olan Camii kompleksi içerisinde ayrıca; 2 adet derslik, 1 adet kıraat salonu ve 1 adet de kütüphanemiz bulunacaktır" dedi.