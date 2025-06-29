Bursa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan inceleme sonucu, Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi ve Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınlarında 65 hektarın küle döndüğü açıklandı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa'nın iki ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bursa il Jandarma Komutanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil Servis, UMKE, DSİ, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım belediyelerine ait ekipler tarafından müdahale edilmiş, yangınlar ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda söndürülmüştür. Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde 27 Haziran 2025 tarihinde 11.24'te başlayan yangına, 1 İHA, 2 helikopter, 45 müdahale aracı ve 137 personel tarafından müdahale edilerek saat 14.55'te kontrol altına alınmış, 2 hektarı orman alanı olmak üzere yaklasık toplam 10 hektarlık alan zarar görmüştür. Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'nde ise 27 Haziran 2025 tarihinde saat 14.31 sıralarında başlayan yangına 3 helikopter, 56 müdahale aracı ve 170 personel tarafından müdahale edilerek 28 Haziran 2025 günü saat 05.30 sıralarında kontrol altına alınırken, yaklaşık toplam 55 hektarlık alan zarar görmüştür."