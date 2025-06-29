Teksas tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Teksaslı Bursasporlular Derneği Onursal Başkanı Mehmet Güzelsöz’ün kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Yıllardır Bursaspor sevdasıyla derneğin yanında olan, duruşuyla ve karakteriyle herkesin gönlünde yer edinen Mehmet Güzelsöz’ün sağlık durumu nedeniyle dernek büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti.

Yapılan paylaşımda, "Mehmet abimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, dualarımızı eksik etmiyoruz. Allah acil şifalar versin." ifadelerine yer verildi.