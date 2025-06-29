Olay Yıldırım ilçesinde yaşandı. Bir bahçesindeki ceviz ağacında mahsur kalan yavru karganın çırpınışlarını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, dikkatli bir çalışmayla ağaca tırmanarak yavru kargayı sıkıştığı yerden kurtardı.



Günlerdir aç ve yorgun olduğu tahmin edilen yavru karga, kurtarılmasının ardından yeniden doğaya salındı. Olayı izleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşarken, kurtarma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.