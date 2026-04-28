İçişleri Bakanlığı, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 9 gündür Ankara'da eylemde olan Doruk Madencilik işçileri ve işveren tarafıyla görüşme gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, maden işçileri ile işveren temsilcileri bir araya geldi. Görüşmeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç başta olmak üzere çok sayıda yetkili katıldı.

UZLAŞMA SAĞLANDI

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, grev ve eylemlerin sona erdirilmesi için uzlaşma zemini üzerinde görüşmeler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, toplantının tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını ve işçilerin, işverenle anlaşarak eylemi sonlandırdıklarını açıkladıklarını bildirdi.

"EYLEMİMİZİ SONLANDIRDIK"

Toplantı sonrası açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti. Çakır, şunları söyledi:

"Çoğu arkadaşımızın maaşları yattı. Bizden 15 gün süre istediler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürü de bu garantörlüğü benimsedi. Bizler de bu saatten itibaren eylemimizi sonlandırdık.

Çıkış almak isteyen, tazminat hakkı olan arkadaşların da bütün hakları 15 gün içinde ödenecek, şirket bunun sözünü verdi. Ama çalışmak isteyen arkadaşlar bu haklardan faydalanamayacaklar sadece maaşlarını alacaklar. Ama derse ki işverenle karşılıklı anlaşma yapıp 'Ben çıkışımı alacağım.' o zaman herkesin 15 gün içinde tazminatı ödenecek. Hiçbir işçimizi mağdur etmeyeceğiz."

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin girişimleriyle işveren tarafından 96 milyon 340 bin liranın işçilerin hesaplarına yatırıldığı öğrenildi.