Süper Lig'de Galatasaray'a mağlup olarak zirvenin 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.

Sarı lacivertli takımla 2 yıllık sözleşmesini tamamlayamayan 40 yaşındaki teknik adama ödenecek tazminat tutarı belli oldu.

SÖZLEŞMESİNDE TAZMİNAT MADDESİ

A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Domenico Tedesco'ya 500 bin avro tazminat ödedi. İtalyan teknik adamın sözleşmesinde "Sezon sonunda da ayrılsa 3 maç kala da ayrılsa 500 bin avro tazminat ödenecek" maddesinin yer aldığı belirtildi.

TAKIMLA VEDALAŞIP AYRILACAK

Öte yandan, Tedesco'nun çarşamba günü takımla vedalaşacağı ve daha sonra Almanya'ya döneceği ifade edildi.

7.5 AYDA 1 KUPA

Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco, sarı-lacivertli ekibin başında 7,5 ay görevde kalıp bir kupa kazandı.

Fenerbahçe ile 13 Eylül 2025'te sözleşme imzalayan Domenico Tedesco, dönemin başkanı Ali Koç tarafından göreve getirildi.

İtalyan çalıştırıcının takımın başına geçmesinden 8 gün sonra Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna Sadettin Saran oturdu.

Yeni başkan ve yönetimin "Yola devam" dediği Domenico Tedesco, takımı uzun süre şampiyonluk yarışında tuttu.

Göreve geldikten bir gün sonra Trabzonspor mücadelesinde takımın başında sahaya çıkan Tedesco, Süper Lig'de 28 maçta kulübeden ekibini yönetti. Sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Tedesco yönetiminde ligde 25. haftayı namağlup geçen Fenerbahçe, ilk yenilgisini Fatih Karagümrük deplasmanında yaşadı.