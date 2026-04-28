Başiskele'de Birinci Dünya Savaşı sırasında ayrılıkçı Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Hüseyin Kaptan ve ailesi, düzenlenen törenle yad edildi.

Başiskele Belediyesi tarafından 5 yıl önce ihya edilen Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı'nda gerçekleştirilen programa; Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Çakıcı, Şehit Hüseyin Kaptan'ın torunları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitler için dualar edildi.

'Geçmişi doğru anlatmak görevimizdir'

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, törende yaptığı konuşmada, Başiskele'nin derin bir tarihe ve güçlü hafızaya sahip olduğunu vurguladı. Geçmişe sahip çıkmanın sorumluluk olduğunu ifade eden Özlü, şunları kaydetti:

'Bizler Başiskele Belediyesi olarak bu mirasa sahip çıkıyoruz. Görevimiz, geçmişi doğru anlatmak ve geleceğe sağlam aktarmaktır. Osmanlı döneminde Ermeniler huzur içinde yaşıyordu ancak devletin zayıfladığı dönemde bazı ayrılıkçı gruplar ortaya çıkarak masum insanlara saldırılar düzenledi. Bu acı olaylardan biri de 1915 yılında Yeniköy sapağında yaşanmış; kayıkçılık yapan Hüseyin Reis ve ailesi hunharca katledilmiştir.'

Zamanla tahrip olan eski şehitliğin yerine inşa ettikleri yeni anıtın Kocaeli için bir ilk olduğunu belirten Özlü, sözde Ermeni soykırımı iddialarına da tepki gösterdi.

Özlü, 'Tarihi şan ve şerefle dolu milletimizi iftiralarla suçlayanlara karşı en güçlü cevabı buradan veriyoruz. Gerçekleri saklamadan, tarihimizi doğru anlatıyoruz. Hakikati çarpıtanlara karşı her zaman gerçeğin yanında olacağız. Vatan ve bayrak uğruna can veren tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

Anma programı, şehitlik anıtına karanfil bırakılması ve yapılan duaların ardından sona erdi.