Etkinliğin en heyecanlı anı, 18 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da başlayacak uçuşlarla yaşanacak. Festivalde, yamaç paraşütü pilotları gökyüzünü renklendirecek, uçuş becerilerini sergileyecek ve vatandaşlara ücretsiz uçuş keyfi sunacaklar.

Bilecik Valiliği’nin himayelerinde gerçekleştirilecek bu büyük etkinlik, Meryem Dağı’nı Türkiye’nin en güzel uçuş noktalarından biri olarak tanıtmayı amaçlıyor. Katılmak isteyenlerin P3 lisansına sahip olmaları ve gerekli belgeleri tamamlamaları yeterli olacak. Festivalin katılımı ise tamamen ücretsizdir.

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak düzenlenen festivalde, Bilecik’in plakasının 11 olması nedeniyle 111 sporcu yer alacak ve güvenli bir ortamda uçuş yapacaklar. Etkinlikte Yelken Kanat, Single Kanat ve Tandem (ikili atlayış) uçuşları yapılacak. Meryem Dağı’nın doğal güzellikleri ve uygun hava koşulları, Bilecik’in havacılık dünyasında adını duyurmasına katkı sağlayacak.

Türk Hava Kurumu’nun raporunda, Meryem Dağı’nın ulusal ve uluslararası yarışmalar için uygun bir yer olduğu belirtilmiş olup, bu bölge eğitim, turistik ve festival uçuşları için ideal özellikler taşıdığı vurgulanmıştır. Ayrıca, bölgenin meteorolojik koşulları, toplu uçuşlar ve festivaller için de uygun bir ortam sunuyor.

Bilecik, bu büyük etkinlikle hem adrenalin tutkunlarına hem de eğitim ve geliştirme uçuşları için uygun bir mekan sunarak unutulmaz bir deneyime imza atacak.