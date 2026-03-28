İnegöl’de 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, özel bir gösteriyle kutlandı. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Komşu Köyün Delisi" adlı oyunla sanatseverlerin karşısına çıkarak izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyun hem güçlü oyunculuk performansları hem de etkileyici sahne kurgusuyla büyük beğeni topladı.

Gösteriyi İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger de takip etti. Salonu dolduran tiyatroseverler oyunu ilgiyle takip ederken, zaman zaman alkışlarla oyunculara destek verdi. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun 21’inci oyunu olarak sahneye taşınan "Komşu Köyün Delisi" tiyatro gösterisi, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Üstün Dökmen’in yazıp Volkan Derman’ın yönettiği 2 perdelik komedi türündeki oyun, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından 30 kişilik ekiple sahneye taşınarak bu anlamlı güne değer kattı.

Şehir tiyatrosuna özel kutlama

Dünya Tiyatrolar Günü’ne özel olarak sahnelenen gösterinin ardından, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi için sahnede sürpriz bir kutlama gerçekleştirildi. Önce Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger sahneye geldi. Kısa bir selamlama konuşması yapan Dülger, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününü kutladı. Ardından tiyatro ekibi adına hazırlanan pasta sahneye getirildi. Pasta oyuncular ve teknik ekip eşliğinde kesildi. Bu anlamlı jest, salondaki izleyiciler tarafından da alkışlarla karşılandı.