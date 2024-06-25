Bilecik’te Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından hububat alımı başlarken, Vali Şefik Aygöl, "İl Özel İdaresine ait 58 dönümlük bir arazi olduğunu ve bu alana tarım kompleksi yapılması konusunda fikir birliğine vardık" dedi.

Bilecik’te buğday ve arpaları hasat eden çiftçiler TMO tarafından alımlarının başlamasının ardından traktörlerine yükledikleri mahsulü kent merkezine getirdi. Bilecik Belediye Kantarına sabah saatlerinde gelmeye başlayan çiftçiler TMO yetkililerince alınan numuneler, analiz edilerek ürünlerin kalitesi göre ton başı en düşük 8 bin 500 en yüksek 9 bin 250 TL’den fiyat belirlediler. Burada Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün ve Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen burada üreticilerle bir araya geldi. Burada alımlar hakkında bilgi veren Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Biz daha önce de söz verdiğimiz gibi zamanında alımlara başladık. Önümüzdeki haftada Gölpazarı ilçemizde başlayacağız. Öncelikle bu seneki hedefimiz 70 bin ton civarında bir buğday alımı, 15 bin tonda arpa alımı şeklinde hedefimiz var, beklentimiz var. 10 ay önce yine böyle bir özellikle buğday alımı başladığı dönemde aslında alım yerimizin TMO’nun yerinin çok uygun olmadığı, çiftçilerimize daha uygun bir yer bulma konusunda bir açıklamamız olmuştu. Hatta bir komisyon oluşturduk, o komisyon güzel bir çalışma yaptı. Şehrin 3 bölgesinde hazine arazilerinden bizlere yer önerildi. Hem çiftçimizin, hem ziraat odamızın talebi şu anda karayollarının Yenişehir yolu üzerindeki özellikle şantiye olarak kullanıldığı alanı talep ettiler. Orada 2 tane sıkıntımız var. Evet, çok uygun bir yer, çiftçilerimiz açısından, köylerimizin geliş gidiş açısından uygun bir yer. Birincisi bizim oradaki yol çalışması muhtemelen bir buçuk iki seneye kadar hala devam edecek. Orada şantiye, karayolları hizmetine devam edecek. İkincisi il belediyemiz o konu tahsis kendilerinde. Onlarında ihtiyacı olduğu konusu vardır ama gerekirse fedakârlık yapabileceği yönünde bir çalışma ile bir aşamaya geldik" dedi.

"Bilecik’e bir tarım kompleksi olacak"

Vali Aygöl açıklamasını devamında, "İl Özel İdaremize ait 58 dönümlük bir arazimiz var hastanenin Yenişehir yolu tarafında. Biz orada bir adliye binası çalışmasına başlıyoruz inşallah. Onun yanında arazimiz devam ediyor. Ziraattan görevli arkadaşlarımız, başkanımız, TMO Bölge Müdürümüz bir değerlendirme yapacaklar. Vatandaşların gelişi, gidişi, kullanım açısından uygun derler ise biz çok kıymetli araziyi İl Genel Meclisimize sunup oradan kararımızı alıp bir tarım kompleksi yapmak istiyoruz. Bunu yaparken malumlarımız Tarım İl Müdürlüğümüzün binasının ve özellikle teşkilatın diğer birimlerinin değişimi ile ilgili bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah onu yakın zamanda ihalelerine çıkmayı hedefliyoruz. Bizler kurumlarımızla fedakârlık yapmaya, şehrimize hizmet anlamında gerekirse mülkümüzü devretmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu değerlendirme sonucu karar verirse biz daha önce yaptığımız çalışmada 1-2 sene sonrayı beklemek durumunda kalmayacağız. Aksi takdirde biz o arazinin bize devrinin 1-2 sene süreceğini tahmin ediyoruz. Biz bugün arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmede böyle bir sonuca vardık. İnşallah ilgili birimlerimizde hızlı bir şekilde kararlarını verip, yatırımlarımız planlama konusunda hızlı bir şekilde hareket edersek önümüzdeki sene bunların belki inşaatlarını görme fırsatı bulacağız. Biz alımları belki gelecek senede burada yapma durumumuz olabilir ama sonraki senelerde bu işi şehir adına kurtarmış olacağımızı değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verdi.