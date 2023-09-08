Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bir araya gelen çiftçiler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) kentte yapılacak arazi toplulaştırma kararına tepki gösterdi.

Pazaryeri Kültür Merkezinde toplanan çiftçiler, Resmi Gazetede yayınlanan DSİ tarafından yapılması planlanan toplulaştırma çalışmasına karşı çıktı. Yaklaşık 600 çiftçi, yapılacak toplulaştırma çalışmasının ata topraklarında kayıplara neden olacağını belirtip kendilerini zor durumda bırakacağını öne sürdü.

DSİ Bölge Müdürlüğünden konu ile ilgili bilgilendirme yapılması için talepte bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, gerçekleşecek toplantı sonrası halkın aldığı kararların yanında olacaklarını belirtti.

Pazaryeri ilçesinde 6 yıl ilçe Tarım ve Orman Müdürü olarak görev yaptığını söyleyen Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, "Devletimizin yapacağı çalışmalar vatandaşımızın zararına değildir" diyerek çiftçilerin merak ettiği soruları cevapladı.

Fıranlar Köyü çiftçileri adına konuşan Sadettin Bayram, konuyla ilgili endişesini dile getirip toplulaştırma kararına karşı olduğunu söyleyerek toplantıyı terk ederken, diğer çiftçiler ise DSİ’nin toplulaştırma kararıyla ilgili tepkisini dile getirdi.