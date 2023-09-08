Manavlar Derneği Başkanı Erdoğan Kızmaz'dan Söğüt Ertuğrul Gaziyi anma etkinliklerine davet.

Başkan Kızmaz yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yıl 742.’si düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne İnegöl Manav -Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği olarak tüm İnegöllü hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Atamız Ertuğrul Gaziyi en güzel şekilde anmak ve anlamak için Söğüt’te Türk milletinin bütün fertleri ile buluşmak ve şanına yakışır şekilde anmak üzere üzere 9-10 Eylül'de söğütte olacağız. Geçmişini bilmeyenin, geleceği olmaz düsturunu her zaman kendimize şiar edinerek, büyük Türk milletinin evlatları olarak gelecek nesillere tarihimizi ve kültürümüzü en güzel şekilde anlatmaya ve öğretmeye devam edeceğiz.Bizlere böyle güzel bir vatanı emanet eden tüm büyüklerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.