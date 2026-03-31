Ordu'da düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı halter sporcusu Belgin Gökçe Araz, 77 kilogram kategorisinde podyuma çıktı. Araz, toplamda 160 kilogram kaldırarak Türkiye 2'nciliğini elde etti. Elde ettiği başarıyla Bilecik'i gururlandıran genç sporcu, performansıyla dikkat çekerken, antrenörü Caner Özteke'nin de sporcunun gelişiminde önemli katkı sağladığı öğrenildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Sporcumuzu ve emeği geçen antrenörümüz Caner Özteke'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz' dedi.