Bilecikli kickboks dövüşçüsü Mücahit Turgut, Yalova’da gerçekleşecek olan ’Kemer’ maçına hazırlanıyor.

Uluslararası K1 V Cup Şampiyonu, K1 Kickboks dövüşçüsü Mücahit Turgut, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun’u ziyaret ederek 24 Kasım’da Yalova’da gerçekleşecek kemer maçı öncesi başarı dileklerini aldı. Başkan Torun, “Mücahit kardeşimize bu önemli maçında başarılar diliyorum. Osmaneli’mizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. İlçemizde yeni sporcular yetiştirmek için de birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sporcumuza başarılar diliyoruz.” dedi.