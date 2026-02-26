Bilecikli sporcu Salih Yusuf Yazıcı, İl Müdürü Ramazan Demir ile bir araya geldi. U20 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda altın madalya kazanan ve spor hayatını Kayseri Şeker Spor Kulübü bünyesinde sürdüren Salih Yusuf Yazıcı, elde ettiği başarıyla Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen buluşmada İl Müdürü Ramazan Demir, başarılı sporcuyu ve antrenörü İbrahim Doğan'ı tebrik etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Ankara'da elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu ile bizleri gururlandıran sporcumuzu ve yetişmesinde büyük emeği bulunan antrenörümüzü tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası sürecinde de üstün başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum' dedi.