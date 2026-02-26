Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), uluslararası yayın performansında Türkiye genelinde 50. sırada yer aldı.

2025 yılı Scopus verilerine göre öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında dikkat çekici bir yükseliş kaydeden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye genelinde en yüksek artış gösteren ilk 50 üniversite arasında yer aldı. Devlet üniversiteleri sıralamasında ise 19'uncu sıraya yükseldi. Yüzde 27,3'lük artış, üniversitenin uluslararası ölçekte bilgi üreten ve küresel akademik ekosisteme katkı sunan bir araştırma üniversitesi olma kararlılığını gösteriyor. Başarıda kurumsal araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi ve disiplinler arası çalışma kültürü etkili oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 'Planlı ve stratejik çalışmalarımız sayesinde yayın performansımızda önemli bir yükseliş sağladık. Bilimsel üretimi merkeze alarak küresel ölçekte rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz' dedi.