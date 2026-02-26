Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen çalıştay, Bilecik Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz başkanlığında yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Bilecik'in ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda hazırlanacak İl Eylem Planı taslağı ele alındı. Toplantıda belirlenen hedef ve faaliyetler üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunulurken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğini daha da güçlendirmek, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliğini artırmak ve sürdürülebilir bir yol haritası oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.