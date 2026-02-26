İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 15 kilo marihuana ve 35 kök Hint kenevirinin ele geçirdiği operasyonda, uyuşturucu serası dronla tespit edildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gülensu Mhallesi'nde bir adresin uyuşturucu madde imalathanesi olarak kullanıldığını, evdeki çeşitli araçlarla uyuşturucu madde üretimmin yapıldığı bilgisine ulaştı. Hint keneviri yetiştiren kişileri takibe alan polis, Dron ile evin damında ve içerisindeki seralarda kenevir yetiştirdiğini belirledi. Uyuşturucu madde imalathanesi olarak kullanılan eve dün operasyon gerçekleştiren emniyet ekipleri, İ.K.(41), E.K.(46) ve Ş.K.(38) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda 15 kilo marihuana, 35 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait 26 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 120 bin lira para, 2 hassas terazi, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan 15 ışıklandırma sistemi, bir Hint keneviri ayrıştırıcı/öğütücüsü, zaman ayarlı 2 ışıklandırma aparatı ve kenevir yetiştirmede kullanılan 3 fan ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.