Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi yataklı servislerinde Ramazan ayı boyunca ziyaret saatlerinin güncellendiğini duyurdu.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yataklı servislerde ziyaret saatleri Ramazan ayı süresince 19.30 ile 21.00 arasında olacak şekilde güncellendi.

Ferhat Damkacı, 'Ramazan ayı boyunca hasta yakınlarının sevdikleriyle bir arada olabilmesini sağlamak ve ziyaretleri düzenli hale getirmek için ziyaret saatlerimizi güncelledik. Hastalarımızın sağlığı ve huzuru önceliğimizdir' dedi. 'Hastanemizdeki tüm ziyaretçilerin, belirlenen saatlere uyarak hem kendi güvenliklerini hem de hastalarımızın konforunu gözetmelerini rica ediyoruz' dedi