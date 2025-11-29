Sancaktepe’de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 572 gram narkotik madde ele geçirilirken, C.K. (21) isimli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Sancaktepe’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. İlçede yürütülen çalışmalarda, 26 Kasım tarihinde Osmangazi Mahallesi’ndeki bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonda C.K. (21) isimli şahıs yakalanırken, adreste yapılan aramalarda; 572 gram narkotik madde, 1 adet cep telefonu ve 800 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs, 27 Kasım tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.