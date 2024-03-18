18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü nedeniyle Bilecik’te anma ve kutlama programları düzenlendi.

Anma ve kutlama programları sabah Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ile Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda bir konuşma yapan Bilecik Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hüseyin Hüsnü Avcı, "Şehitlerimiz binlerce yıldan beri Türk’ün milli varlığını sürdürmek için vatan millet, istiklal, din, hürriyet, insanlık ve barış ülküsü uğruna canlarını feda ettiler. Türklüğün üstün haysiyet ve onurunun şerefle temsil ederken canlarıyla dünya tarih sayfasına destanlar yazarak ölümsüzleştiler. Vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi andığımız bugünde terörle mücadelede pek çok askerimizi, polisimizi, güvenlik kuvvetlerini ve vatandaşımızı şehit verdik. Onlar kahramandı, cesurdu, gerektiğinde canlarını büyük Türk milleti için verdiler. Aziz şehitlerimiz size minnettarız, sizi unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Daha sonra Vali Aygöl, Belediye Başkanı Kaya, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler, şehitliğe ziyarette bulundu.

Jandarma Eğitim Komutanlığı askerleri tarafından yapılan saygı atışının ardından dua edildi.

Anma ve kutlama programı son olarak Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan gösteriler ile son buldu.