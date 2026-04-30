Bilecik'te 3 bin 69 bedelli er, düzenlenen törenle yemin ederek askerlik görevine ilk adımını attı.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 2026 yılı Nisan ayı celbi kapsamında gerçekleştirilen yemin töreninde, temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 3 bin 69 bedelli er, askerlik yemini etti. Törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve çok sayıda protokol katıldı.

'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır'

Törende konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 'Bugün 3 bin 69 evladımız; anne, baba ve sevdiklerinin huzurunda, silah arkadaşlarıyla omuz omuza vererek; vatan ve vazife uğrunda canını seve seve feda edeceğine namus ve şerefi üzerine ant içti. Bu yemin; disiplinin, sorumluluğun, fedakârlığın ve gerektiğinde gözünü kırpmadan canını ortaya koymanın adıdır. Şunu çok iyi biliyoruz ki; görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti rehber edineceğinize, ettiğiniz bu kutsal yemine sonuna kadar sadık kalacağınıza dair en küçük bir şüphemiz yoktur. Türkiye Cumhuriyeti; sizlerin sarsılmaz iradesi, vatan sevgisi ve yüksek disiplin anlayışıyla ilelebet payidar kalacaktır. Ay yıldızlı bayrağımız, bu topraklar üzerinde sonsuza kadar gururla dalgalanmaya devam edecektir. Kıymetli Aileler, bugün burada sadece evlatlarınızın değil, sizin de gurur gününüzdür. Onlar artık sadece sizin değil, bu vatanın evlatlarıdır. Sevgili Mehmetçikler, başınız daima dik olsun. Yüreğinizde taşıdığınız o gurur, hayatınız boyunca size yol göstersin. Unutmayın ki sizler; mazisi şan ve şerefle dolu, asil Türk milletinin evlatlarısınız. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Kahraman Mehmetçikler, yemininiz hayırlı, yolunuz açık olsun' dedi.

Program, tören geçişi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.