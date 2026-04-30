Çayırova Belediyesi bünyesindeki bilgi evlerinde eğitim gören kursiyer ve velilerden oluşan kadın takımları voleybol dostluk maçında bir araya geldi.

Sporu yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik, pilates kursiyerlerinin gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından kursiyer ve velilerin oluşturduğu takımlar voleybol sahasına çıkarak gösteri maçı yaptı.

Seyircilerin ilgi gösterdiği ve rekabetin yaşandığı dostluk maçında, 'Turkuaz' isimli takım galip geldi. Karşılaşmanın ardından Çayırova Belediye Başkan Vekili Seyhan Dünmez ve protokol üyeleri tarafından, katılımcılara günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.