Bilecik'te seyir halinde iken alev alan otomobil kullanılmaz hala geldi.

Edinilen bilgilere göre olay Bilecik merkeze bağlı Koyunköy köyü mevkiinde meydana geldi. Yaşar Ö. idaresindeki 16 PF 967 plakalı otomobil, İnegöl istikametine seyir halindeyken motor kısmından alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sararken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bilecik Belediyesi itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Öte yandan, araçta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.