Okul Spor Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Güreş Küçükler Grup Müsabakaları (Grekoromen stil), Bilecik İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı. Türkiye'nin 24 farklı ilinden gelen yaklaşık 400 sporcu, 3 gün boyunca minderlerde kıyasıya mücadele etti. Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda sporcuların performansı dikkat çekerken, müsabakalar sonunda dereceye giren isimlere madalyaları takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Katılım sağlayan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve hakemlerimizi tebrik ediyoruz' dedi.