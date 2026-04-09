Bilecik'te yaklaşık 670 bin TL değerindeki elektrik kablolarının çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Bilecik'te bir elektrik firmasına ait elektrik kablolarının çalınması üzerinde jandarma ekipleri harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonrası 'Köstebek' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda A.E., M.E., A.E., E.Ş.E., F.T. ve A.E.C. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde olayın arkasında bir taşeron firmanın da yer aldığı belirlendi. Şüphelilerin, piyasa değeri yaklaşık 670 bin TL olan kabloların çalınması ve akıbetine ilişkin olayla bağlantılı oldukları tespit edildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.