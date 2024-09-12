Bilecik’te 9 ayda 603 firma denetlenmiş olup 89 bin 948 TL idari para cezası uygulandı.

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ticaret İl Müdürlüğünce toplamda bin 21 İl Tüketici Hakem Heyeti başvurusunun bin 9’unun karara bağlandığı belirtildi. Aynı zamanda 9 ay içerisinde 603 firma denetlenerek 89 bin 948 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Yiyecek, içecek hizmeti servis ücreti kapsamında ise toplamda 181 firma denetlenerek 10 bin 860 TL idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.