Bilecik’te aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Narkotik ve İstihbarat ekiplerince koordineli olarak yürütülen aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda; ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli Osmaneli ilçesinde bulunan Sakarya Nehri kenarında yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.